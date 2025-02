Tchad : fin du cumul de fonctions pour les policiers

Ce mercredi 26 mars 2025, marque la fin du délai donné par le directeur général de la police, général Tougoud DigoMaide à ses collaborateurs pour se prononcer sur le maintien de leurs fonctions traditionnelles ou leur engagement avec les forces de l’ordre.

Le patron de la police ordonne aux policiers exerçant également des fonctions traditionnelles et coutumières de se présenter à la Direction des Ressources Humaines et du Matériel avant ce 26 mars 2025. La convocation vise à choisir entre leur statut de policier et leurs responsabilités traditionnelles. « Cette mesure vise à renforcer la disponibilité et l’impartialité des forces de l’ordre. »

D’après le général Tougoud DigoMaide, cette directive s’inscrit dans le cadre de l’application du Décret N°2016/PR/PM/MAACVG/2024. « Tout manquement à cette exigence entraînera des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions réglementaires en vigueur », met-il en garde.

Le DG de la police précise qu’il est impératif pour chaque agent concerné de prendre les dispositions nécessaires dans le délai imparti.