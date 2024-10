Tchad-Japon : une délégation de la JICA discute du renforcement des relations à N’Djaména

La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Fatime Aldjineh Garfa, a reçu en audience, le mardi 1er octobre, une délégation de l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale (JICA).

La mission japonaise est dirigée par, Kageyama Tadashi, Représentant Résident de l’agence à Yaoundé. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des échanges qui ont eu lieu récemment entre le Ministre des Affaires Étrangères et le Vice-Président de la JICA à Tokyo.

L’objectif principal de cette mission est d’établir un dialogue constructif avec les autorités tchadiennes afin d’identifier et de garantir des conditions propices au renforcement des activités de coopération japonaise au Tchad.

Au cours de l’audience, la Ministre Déléguée a exprimé la volonté du Gouvernement de faciliter le retour de l’agence au Tchad, tenant compte de l’environnement sécuritaire stable et favorable à l’exercice des missions de la JICA.

Madame la ministre Déléguée a rappelé que le Tchad accueille déjà plusieurs agences onusiennes et internationales qui opèrent dans des conditions optimales, témoignant ainsi de la capacité du pays à soutenir des initiatives de coopération internationale. Le Gouvernement tchadien est déterminé à garantir un cadre sécurisé et favorable, essentiel au succès des projets de développement mis en œuvre par la JICA.

La mission de l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale (JICA) est de contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement à travers des projets de coopération technique, de prêts et d’assistance financière. En mettant l’accent sur le renforcement des capacités locales, la JICA vise à favoriser l’autonomie des pays partenaires en soutenant des initiatives dans divers domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’infrastructure et la gestion des ressources naturelles.

Cette mission reflète l’engagement du Japon envers la solidarité internationale et le développement global, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Source : Tchad diplomatie