Tchad : La FIFA nomme un secrétaire général par intérim à la Fédération de football

Dans un contexte de turbulences au sein de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), la FIFA a désigné, Baba Ahmat Baba comme secrétaire général par intérim.

Cette nomination rendue public par un courrier du 26 septembre 2024 intervient après plusieurs réunions à Abidjan et à Paris entre la FIFA, la CAF et le gouvernement tchadien. La FIFA a réaffirmé son engagement à organiser une Assemblée générale extraordinaire, essentielle pour mettre en place des commissions électorales et redémarrer le processus électoral pour élire un nouveau Conseil.

Avec la nomination de Baba, la FIFA envoie un signal fort de sa volonté de garantir un processus transparent et conforme aux statuts et au Code électoral de la FTFA. Ce changement de leadership est vu comme un élément crucial pour restaurer la confiance au sein de la fédération et permettre au football tchadien de retrouver sa place sur la scène régionale.

La coopération entre la FIFA, la CAF et le gouvernement tchadien s’annonce déterminante pour mener à bien cette transition. Les acteurs du football local espèrent qu’avec un climat apaisé, les énergies pourront se concentrer sur le développement et la performance des équipes, tant au niveau national qu’amateur.

Alors que l’Assemblée générale se profile à l’horizon, tous les regards sont tournés vers cette évolution, qui pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le football au Tchad.