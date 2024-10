Tchad : la HAMA organise un séminaire pour une couverture électorale équitable

La Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) a ouvert le 9 octobre un séminaire de préparation aux élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre 2024.

Ce séminaire est présidé par M. Abdéramane Barka Abdoulaye Doningar, vise à former les participants sur les règles de régulation des médias et à garantir une couverture équitable et respectueuse des normes en vigueur.

Un Moment Clé pour la Démocratie Tchadienne

Le président de la HAMA, Abderamane Barka Abdoulaye Doningar, a souligné que ce séminaire est d’une importance capitale dans le contexte politique actuel du Tchad. Après l’adoption d’une nouvelle loi fondamentale en décembre 2023 et l’élection du Président de la République en mai 2024, le pays se prépare à des élections déterminantes pour son avenir démocratique. Il a exhorté les participants à veiller à ce que la couverture médiatique soit objective et qu’elle respecte les droits des citoyens à l’information.

Objectifs et Engagement de la HAMA

Au cours des deux jours de séminaire, les conseillers, chefs de départements, coordonnateurs provinciaux et observateurs examineront les textes réglementaires encadrant les élections. Le président de la HAMA a mis l’accent sur la nécessité d’une régulation stricte des médias pour éviter les informations biaisées et la désinformation, qui peuvent perturber le processus électoral.

Vigilance et Responsabilité

Le président a également évoqué les défis auxquels la HAMA est confrontée, notamment la diffusion d’informations trompeuses par certains médias. Il a insisté sur l’importance de la vigilance pendant la période électorale, rappelant que tous les médias doivent respecter les normes éthiques et déontologiques, en particulier l’interdiction de la publicité politique payante.

Vers un Journalisme Responsable.

Ce séminaire représente un pas significatif vers la consolidation d’un paysage médiatique responsable au Tchad. Les participants seront encouragés à identifier et à signaler toute infraction aux réglementations en vigueur, tout en renforçant leurs capacités à surveiller la couverture médiatique des élections.

Source : HAMA