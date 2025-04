Tchad : la journée du 1er mai déclarée fériée, chômée et payée

C’est la quintessence du communiqué officiel du ministre de la Fonction publique et de la Concertation Sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, rendu public ce mercredi 30 avril 2025.

A travers un Communiqué Officiel signé ce 30 avril 2025, le ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami informe les travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du jeudi 1er mai 2025, fête du travail, est fériée, chômée et payée sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le ministre précise que la journée du vendredi 02 Mai 2025 est ouvrable.