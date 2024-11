Tchad : la journée du 28 novembre déclarée fériée

En raison de la commémoration de la Proclamation de la République, la journée du jeudi 28 novembre 2024, est déclarée fériée et chômée sur l’ensemble du territoire national.

L’information a été rendue publique, par le ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami. Il l’a fait sur la base de l’article 1er du décret N° 413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés. « Le ministre de la Fonction Publique et de la Concertation Sociale a l’honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du jeudi 28 novembre 2024 est déclarée fériée et chômée sur l’ensemble du territoire national », peut-on lire dans le document.

Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du vendredi 29 novembre 2024 est ouvrable.

Pour mémoire, le Tchad obtient son autonomie le 28 novembre 1958, puis son indépendance en 1960, avec pour premier chef d’État le président François Tombalbaye.