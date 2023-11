Tchad : la marche dite pacifique de l’Union des étudiants interdite

Un arrêté du ministre de la Sécurité Publique, Mahamat Charfadine Margui interdit la marche dite pacifique de l’Union Nationale des Étudiants Tchadiens (UNET), prévue le samedi 25 novembre 2023.

Les autorités en charge ont décidé d’annuler la marche des étudiants tchadiens prévue ce week-end. D’après le ministre de la sécurité des dispositions régissant l’organisation des marches. Mahamat Charfadine Margui indiqu’aucun récépissé n’a été versé à la déclaration en violation des dispositions des textes de loi du 1er août relatives aux manifestations sur la voie publique. Aussi, la période choisie pour cette manifestation coïncide avec celle de la campagne pour le référendum et donc un risque de trouble à l’ordre public.

Il mentionne également que l’UNET n’a pas indiquée, l’heure et le lieu de rassemblement et l’itinéraire.

« En cas de non-respect des termes du présent arrêté, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République, des éventuelles casses, d’effractions, de toute autre infraction », met en garde le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration.