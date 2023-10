Tchad : la presse au cœur des préoccupations du gouvernement

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale, Saleh Kebzabo, a offert un déjeuner aux patrons de presse et responsables des organisations faîtières de la presse tchadienne, hier mardi 10 octobre 2023, dans un Hôtel de la place.

Ce cadre inédit de rencontre décomplexé et sans tabou, a été agrémenté par la présence des membres du Gouvernement, du Président de la Haute Autorité des Media et de l’Audiovisuels (HAMA) et des membres du cabinet (du Président & du Premier ministre).

Ce moment convivial d’échanges, avait pour objectif de permettre au Chef du Gouvernement de s’imprégner personnellement des difficultés auxquelles font face les médias et les journalistes dans l’exercice de leur métier, mais aussi de rappeler le rôle déterminant que jouent ces derniers dans le processus de la refondation de notre pays, le Tchad.

Le Chef du Gouvernement a salué à sa juste valeur, les efforts consentis par les médias dans la promotion de la cohésion sociale et du bien vivre-ensemble. Il reconnaît que » pratiquer le journalisme dans un pays en quête de stabilité politique et sociale comme le nôtre est périlleux ».

En sa qualité de journaliste et d’ancien patron de presse, le Premier Ministre Saleh Kebzabo a indiqué qu’il mesure les charges qui pèsent sur les responsables des médias avec les conditions difficiles de travail (difficultés sécuritaires, économiques, matérielles, et surtout la sempiternelle question d’accès à l’information) auxquelles ils font face.

A cette occasion, les responsables des organisations faîtières se sont relayés tour à tour sur la tribune pour poser quelques doléances au premier ministre.

En réponse, le Chef du Gouvernement d’Union Nationale Saleh Kebzabo, a rassuré ses interlocuteurs que le Gouvernement est engagé à solutionner tous les problèmes qui entravent le bon fonctionnement des médias au Tchad, notamment la problématique d’accès à l’information, l’aide à la presse et surtout la sécurité physique des journalistes.

Le Premier ministre a enfin exhorté ses interlocuteurs à être des journalistes responsables et de qualité, respectant le code d’éthique et de la déontologie qui régit ce noble métier. » Cessez d’être des journalistes d’intimidation et des prédateurs. Au-delà de la traditionnelle mission de fournir des informations à vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, vous devez nous aider dans ce processus de la refondation de notre pays », a-t-il indiqué.

Source : Primature