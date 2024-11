Tchad : la situation sanitaire des réfugiés au centre des échanges à N’Djaména

Le ministre de la santé publique Abdelmadjid Abderahim et le directeur du partenariat stratégique de Relief International, Gonzo Codina, ont eu une rencontre d’échange à ce sujet le 20 novembre 2024.

L’entrevue a porté sur la situation sanitaire des réfugiés et la population autochtone des zones d’accueil et l’intention de Relief International d’intervenir aux côtés du ministère de la santé publique pour réformer le système de santé selon les priorités nationales.

Le directeur du partenariat stratégique de cette organisation fait assure que des discussions sont entamées avec les bailleurs pour mobiliser les ressources nécessaires permettant de réussir les actions en accordant l’importance aux populations autochtones.

Pour résoudre la question liée à la prise en charge sanitaire, il faut renforcer les ressources humaines et les structures sanitaires dans le but d’assurer une meilleure couverture sanitaire pour tous, dans l’équité et l’égalité, mentionne le ministre en charge de la santé publique.

La coordination des actions, le suivi et la redynamisation de la collaboration sont primordiales pour consolider les actions entamées afin d’améliorer l’impact, souligne Abdelmadjid Abderahim.