Tchad : lancement de la campagne de sensibilisation à la vaccination des animaux

Le ministre de l’Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteib a animé une conférence de presse relative au lancement de la campagne de sensibilisation de proximité pour la vaccination contre la PPR et la PPCB.

La salle de réunion du ministère de l’Elevage a été le cadre de lancement, le 15 octobre 2024, lancement de la campagne de sensibilisation de proximité pour la vaccination contre la PPR et la PPCB. Dans son liminaire, le ministre de l’Elevage et de la Production animale, a informé que l’approche de proximité permettra aux agents de l’élevage de se rendre dans les communautés pastorales afin d’expliquer en détail les avantages de la vaccination et leur offrir toutes les facilités nécessaires pour vacciner leurs troupeaux.

Il a fait comprendre que pour cette année, son département projette de vacciner 26 millions de têtes de petits ruminants et 6 600 700 de têtes de bovins. Il compte ainsi sur la participation massive des éleveurs et agro-éleveurs, mais aussi sur le soutien indéfectible des autorités administratives locales, des leaders traditionnels et religieux ainsi que tous les acteurs impliqués dans la sensibilisation.

Cette communication a été faite en présence du représentant de la FAO (AI), Marc Mankoussou ainsi que les Organisations des professionnels de l’élevage.