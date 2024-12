Tchad : lancement de la quinzaine de sensibilisation sur la planification familiale

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a lancé ce matin au centre de santé revitalisé du Diguel-nord, les activités de la 9ème édition de la quinzaine de promotion de la santé de reproduction, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la planification familiale.

La cérémonie a démarré par l’hymne de la sage-femme, suivi d’un sketch sur les grossesses trop tôt, trop tard, trop nombreuses et trop rapprochées de même que les retards sur la prise de décision d’aller à l’hôpital, de transport vers l’hôpital et d’obtention du consentement des parents pour les urgences obstétricales.

Le maire 2eme adjoint du 8eme arrondissement Hassan Issa Issakha a demandé à la population de respecter les consignes médicales et de considérer les conseils pratiques notamment les avantages de la planification familiale et de s’abstenir du mariage précoce.

Au nom des partenaires, la représentante de l’UNFPA madame Yewandé Odia, a parlé du bien-fondé de la quinzaine qui donne l’occasion de sensibiliser les acteurs et la communauté sur l’importance de la fréquentation des services de santé en vue de renforcer l’offre de la santé de reproduction, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la planification familiale.

Elle a ajouté que le Tchad à l’instar des autres pays a engagé des politiques et stratégies en matière de population par le renforcement du système de santé et de qualité des soins intégrant aussi bien les soins curatifs que la prévention des maladies et la promotion de la santé.

Elle a salué le leadership du ministre de la santé publique et rassuré de l’engagement des partenaires à accompagner à soutenir les actions du département pour le grand bénéfice des communautés.

Le ministre de la santé publique a souligné que la célébration de la 9eme édition de la quinzaine de promotion de la santé de reproduction est d’importance capitale et la présence massive des partenaires et acteurs témoigne de l’intérêt qu’accorde chacun, au côté du Gouvernement, dans sa quête permanente de l’amélioration de la santé de la population en général et en particulier celle du couple mère-enfant, dont les indicateurs sont préoccupants.

Dr Abdelmadjid Abderahim a rappelé que les femmes et les jeunes sont les piliers du développement durable et leur bien-être sanitaire constitue une préoccupation de premier plan au Président de la République Mahamat Idriss Deby Itno dont l’appui soutenu au système de santé n’a jamais fait au défaut.

Il a saisi l’opportunité pour exhorter le personnel soignant au respect des règles professionnelles pour assurer une meilleure prise en charge tout en ayant à l’esprit l’obligation d’œuvrer sans relâche pour l’amélioration des indicateurs de la santé maternelle et infantile.

Le ministre a indiqué que les pesanteurs socioculturelles impactent négativement le système de santé et causent du tort à la promotion de la santé d’où la nécessité de l’apport des acteurs est primordial pour une large sensibilisation.

Dr Abdelmadjid Abderahim a souligné que la planification familiale est une stratégie a haut impact et réduit de plus de 30 % les conséquences de la mortalité maternelle, néonatale et infantile.

Il a invité les cadres et agents de la santé au courage et à l’abnégation pour jouer pleinement leur rôle dans l’épanouissement sanitaire de la population.

Source : ministère de la Santé