Tchad : lancement de l’enregistrement biométrique des candidats au BEF

Le ministère de l’Education nationale a lancé le 15 janvier 2025, une opération d’identification biométrique des candidats au Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) pour renforcer la fiabilité des examens.

Il s’agit d’une innovation impulsée par la direction nationale des Examens et Concours du ministère de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique. L’opération démarre dès cette année 2025. 9 équipes sont mobilisées à cet effet, signale le département. « Ces équipes ont déjà enrôlé les candidats issus des établissements scolaires situés dans les 1er, 2ème, 3ème et 6ème arrondissements de la capitale. Actuellement, elles poursuivent leurs opérations dans le 4ème et 7ème arrondissements de N’Djamena. »

La directrice nationale des examens et concours, Souhaida Adam Hamit, a déclaré qu’après N’Djamena, les équipes d’enrôlement seront déployées dans les provinces. Elle précise que cette innovation a pour but d’assurer l’identification précise des candidats et de renforcer la fiabilité des examens.

Il est important de préciser qu’à date, seuls les candidats au baccalauréat étaient soumis à l’opération d’identification biométrique.