Tchad : lancement du dépistage gratuit contre le cancer du sein

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a officié ce 24 octobre 2024, au centre hospitalier universitaire la renaissance, une journée de dépistage précoce et gratuit de cancer du sein.

La société tchadienne de radiologie et d’imagerie médicale SOTRIM en collaboration avec le CHU-R a initié cette journée au profit des femmes.

La présidente du comité d’organisation Dr Achta Adam Fadoul a parlé de l’importance de cette journée et invité ses sœurs à profiter de cette occasion pour connaitre leur état de santé.

Le président de la SOTRIM Dr Brahim Soukaya Abakar, a expliqué les objectifs poursuivis par son organisation et l’utilité de la journée. Il a encouragé les femmes à se faire dépister précocement.

Il a indiqué leur intention est d’initier des caravanes de dépistage précoce dans les autres localités du pays.

Le directeur général du CHU-R, Dr Daoud Salim Mahamat a salué la présence des professionnels de la santé et s’est réjoui de l’appui du ministre, qui est toujours aux côtés des organisations des professionnels de la santé et des institutions pour des efforts conjugués en faveur de la population. Il a rassuré la SOTRIM de l’appui de son institution.

Le ministre de la santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a souligné que le centre hospitalier universitaire la renaissance est la vitrine du système de santé et du pays, il est du devoir des dirigeants et des cadres d’œuvrer pour redorer le blason et assurer une meilleure prise en charge des patients.

Le ministre a parlé ensuite des bienfaits du dépistage précoce qui favorise le traitement rapide et prompte.

Dr Abdelmadjid Abderahim a invité les femmes cadres de la santé à mettre le paquet pour se démarquer professionnellement et jouer leur rôle dans l’amélioration de la santé de la femme.

Le ministre a fait observer que l’initiative sera décentralisée comme recommandé par les plus hautes autorités du pays.

Il a félicité la SOTRIM pour son initiative et invité ses membres à poursuivre les objectifs de leur organisation.