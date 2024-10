Tchad : lancement d’un projet pilote pour la réforme de l’enseignement

Le 11 octobre, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, Reounodji Frédéric, a présidé le lancement du projet Fonds – Équipe – France, visant à soutenir la professionnalisation de l’enseignement supérieur au Tchad.

Ce projet, financé par l’Ambassade de France au Tchad, a pour objectif de moderniser certains cursus académiques afin de renforcer les liens entre le monde académique et le secteur professionnel. Les institutions d’enseignement supérieur concernées incluent l’Université de N’Djamena, l’Université de Sarh, l’Université des Sciences et des Technologies d’Ati, l’Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques et des Technologies Agroalimentaires de Laï, l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché, ainsi que l’Institut National Supérieur de l’Élevage de Moussoro.

Dans son allocution Reounodji Frédéric a insisté sur l’importance de préparer les étudiants non seulement à obtenir des diplômes, mais également à réussir leur insertion professionnelle. Il a appelé les responsables des institutions impliquées à s’engager activement dans la mise en œuvre du projet pour garantir des résultats tangibles.