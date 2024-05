Tchad : le candidat Yacine Abdaramane Sakine marque son passage dans la Kabbia

En tournée dans le cadre de la campagne présidentielle en vue du scrutin du 6 mai 2024, le candidat du Parti Réformiste, Yacine Abdaramane Sakina attire l’attention de nombreuses personnes dans le département de la Kabbia.

Le 1er mai 2024, Yacine Abdaramane Sakine et son équipe de campagne ont installé leurs valises dans la Sous-prefecture de Djodo Gassa dans le Département de la Kabbia, Province du Mayo-kebbi Est. Il a déroulé son programme de société devant des personnes sorties nombreuses pour la circonstance. Le fils du Ouaddaï entend réduire considérablement le chômage des jeunes. Il estime qu’il n’y a pas de raisons de former les jeunes et les abandonner ensuite sans leur donner la possibilité de travailler.

Le candidat numéro 2 sur le bulletin de vote entend également mettre un point d’orgue, sur les questions d’éducation, l’alimentation et de santé. L’économiste et homme politique, dans ses différentes sorties, laisse entendre qu’il travaillera à alléger la souffrance des tchadiens, reformer les Institutions de la République pour espérer voir le pays se développer.

Yacine Abdaramane Sakine se présente pour la première fois à l’élection présidentielle au Tchad. Ses militants le présentent comme ‘’vrai’’ démocrate, « celui qui n’a pas trempé dans les écarts de langage en s’attaquant à d’autres candidats depuis le début de la campagne. » Le Parti Réformiste, dont il est le leader demande voter leur candidat parce qu’il ne traine aucune casserole et ne s’est jamais servi dans les caisses de l’Etat.

Pour mémoire, le dossier de candidature de Yacine Abdaramane Sakine pour la présidentielle du 6 mai 2024, a été validé le 24 mars 2024, le Conseil constitutionnel.