Tchad : le chronogramme des élections générales connu

Il a été déroulé dans l’après-midi du mercredi 21 août par, Ahmat Bartchiret, le président de l’Agence Nationale de gestion des élections (ANGE).

Les élections législatives, provinciales et municipales auront lieu le 29 décembre 2024, annonce l’organe en charge des élections. Le déroulement du chronogramme de ces élections générales s’est fait en présence des officiels, des représentants de partis politiques, des membres de la société civile, des diplomates accréditées et de la presse locale et internationale.

Le président de l’ANGE, Ahmat Bartchiret a précisé que, les scrutins seront couplés et la date du vote est fixée au 29 décembre 2024.

Les dossiers de candidatures seront déposés du 19 au 28 octobre et le 16 novembre les listes retenues seront connues. Ensuite la phase de campagne de 21 jours, dès le 7 décembre. Enfin, la proclamation des résultats provisoires le 15 janvier 2025 par l’Agence Nationale de gestion des élections.

Les résultats définitifs, du ressort du Conseil constitutionnel, seront proclamés le 3 février 2025 par le Conseil constitutionnel, d’après le chronogramme. Cette étape marquera le retour total à l’ordre constitutionnel.