Tchad : le CNT approuve la décision de mettre fin à l’accord de coopération militaire avec la France

Le Conseil national de transition (CNT), a voté le 3 décembre une Résolution soutenant la décision de mettre fin à l’Accord de coopération en matière de défense signé avec la République française.

Les Conseillers Nationaux ont examiné à l’hémicycle, un Projet de Résolution soutenant le président de la République et le gouvernement, suite à la décision de mettre fin à l’accord de coopération en matière de défense signé avec la République française en date du 05 septembre 2019. Ce projet a été adoptée par 137 voix pour, 2 contre et 6 abstentions.

« Le Conseil National de Transition dit prendre acte et se réjouit de cette décision du Président de la République. Il réaffirme son ferme soutien et attire l’attention de l’opinion national et international sur le caractère Souverain de cette décision salutaire, invite le Gouvernement à poursuivre sa mission régalienne de la défense et la sécurité du peuple tchadien. Le CNT affirme sa pleine disponibilité à apporter tout son appui au Président de la République et au Gouvernement, pour la mise en œuvre dans les meilleurs délais de cette décision. »

Pour mémoire, la décision de mettre fin à la coopération en matière de défense entre le Tchad et la France a été annoncé par le ministre tchadien des Affaires étrangères et soutenu par le président Mahamat Idriss Deby Itno au cours d’un point de presse.