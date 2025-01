Tchad : le CTNCS évalue ses activités de 2024

C’était en faveur d’un atelier présidé ce mardi 14 janvier, par le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable Mahamat Abdelkerim Hanno.

Le comité technique national du suivi et de contrôle des aspects environnementaux de projets pétroliers (CTNCS) a tenu un atelier ce mardi 14 janvier 2025. L’objectif de cet atelier était de faire une restitution des activités du CTNCS au cours de l’année 2024, de veiller à la préservation de l’environnement sur les différents sites pétroliers et souligner les grandes lignes qui guident le ministère de l’Environnement dans sa mission, afin que l’exploitation du pétrole ne soit préjudiciable à la santé humaine et à l’écosystème.

Les participants de cet atelier, ont été appelés à relever le bilan et toutes les préoccupations pour que les questions de protection de l’environnement soient des priorités dans leurs actions de supervision des différents sites. Les travaux ont été clôturés par l’adoption des grandes lignes d’orientation, et le recensement des contributions efficaces à la réduction de la pollution et aux risques de déversements.