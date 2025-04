Tchad : le gouvernement dément la rumeur sur le décès d’un élève blessé à Pala

Le Premier ministre, Allah Maye Halina a démenti le 6 avril 2025, la rumeur annonçant le décès d’un des enfants blessés à Pala suite à l’effondrement du mur d’une salle de classe.

« Une rumeur circule depuis quelques heures, annonçant le décès d’un des enfants blessés à Pala, dont j’ai pris le soin d’évacuer en toute urgence à N’Djaména pour des soins appropriés. Je tiens à rassurer l’opinion que le Gouvernement suis de près l’évolution de la situation et que les deux filles admises au CHU la mère et l’enfant sont prises en charge par des spécialistes. Leurs états s’améliorent considérablement.

En ce moment crucial où nous devons nous unir et prier pour le rétablissement de nos enfants victimes innocentes du drame de Pala, toute propagation de fausses informations tendant à saper les efforts du Gouvernement et de l’équipe médicale en charge est une méchanceté gratuite qui ne saurait prospérer.

Grâce à Dieu, Arsemsi Marie et tous les enfants blessés sont vivants et se portent de mieux en mieux.

Ma solidarité et celle de mon Gouvernement restent entières avec les familles des victimes et des blessés. Nous prions pour le rétablissement d’Arsemsi et des autres enfants, tout en pleurant ceux que nous avons perdus. Que Dieu protège et relève nos enfants ».Allah Maye Halina, Premier ministre, chef du gouvernement