TCHAD : le Gouvernement MASRA est connu !

Ci-dessous, le décret 2024/02 portant nomination des membres du gouvernement du Dr Succès Masra :

Ministre d’État, ministre des Affaires étrangères : Mahamat Saleh Annadif

Ministre d’État, ministre de la Justice, garde des sceaux : Abderahim Breme Hamid

Ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur : Dr. Tom Erdimi

Ministre d’État, ministre de la Femme : Amina Priscille Longoh

Ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire : Limane Mahamat

Ministre de l’Éducation nationale : Dr. Ndolembaï Sadé Njesada

Ministre de la Santé publique etde la Prévention: Dr. Abdoulmadjid Abderahim

Ministre des Armées : Dago Yacouba

Ministre de la Sécurité publique : Mahamat Charfadine Margui

Ministre des Finances et du Budget : Tahir Hamid Nguilin

Ministre des Infrastructures : Aziz Mahamat Saleh

Ministre de la Communication : Abderaman Koulamallah

Ministre de l’Énergie : Dougona Bakasse Reradjim Louise

Ministre des Hydrocarbures : Alixe Naïmbaye

Ministre de l’Économie : Mahamat Assiouti Abakar

Ministre des Télécommunications et de l’Économie numérique : Boukar Michel

Ministre de l’Élevage : Abdoulaye Diar

Ministre de la Production et de la Transformation agricole : Keda Ballah

Ministre de la Fonction publique : Abdoulaye Mbodou Mbami

Ministre de l’Eau : Passalet Kanadé Marssela

Ministre des Transports : Fatimé Goukouni Weddeye

Ministre de l’Environnement : Mahamat Abdelkerim Hanno

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Bravo Waïdou

Ministre des Mines et de la Géologie : Abdelkerim Mahamat Abdelkerim

Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme : Mahamat Assileck halata

Ministre de l’Industrie et du Commerce : Mahamat Abdellkerim Mahamat

Ministre des Affaires culturelles : Abakar Rozzi Teguil

Ministre de l’Action sociale : Fatimé Boukar Kosseï

Ministre de la Formation professionnelle : Djimet Moussa Oumar

Ministre, SGG : Dr. Ramatou Mahamat Houtouin