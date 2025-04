Tchad : le gouvernement réagit aux accusations d’enlèvement de sexe

Le porte-parole du gouvernement a fait une communication ce 17 avril 2025, pour mettre en garde contre les violences liées aux rumeurs d’enlèvement de sexe.

Depuis quelques semaines certaines villes du Tchad, dont N’Djaména, la capitale vibrent au rythme d’un phénomène dit ‘’d’enlèvement de sexe’’, entrainant des violences plysiques. Plusieurs personnes accusées à sur la base de suspicion ont été conduits aux urgences après des lynchages populaires.

Face à ce phénomène qui prend de la proportion et sème la psychose, le gouvernement appelle à la retenue. « Les examens cliniques effectués sur des victimes présumées n’ont confirmé aucune disparition physique des organes génitaux», fait savoir le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mahamat. Il se dit, préoccupé face à la propagation des rumeurs alarmantes concernant, entrainant des actes de violences inacceptables contre des personnes suspectées à tort.

A travers son communiqué de presse de ce 17 avril, le porte-parole du gouvernement, exhorte les populations à faire preuve de vigilance face à la propagation des fausses informations souvent amplifiées par les réseaux sociaux et des officines obscures dans le but de semer la peur et la panique.

« Les auteurs de ces actes de violence seront identifiés, traqués, arrêtés et soumis à la rigueur de la loi », met en garde gouvernement.