Tchad : le gouvernement s’engage à résoudre les dysfonctionnements dans les communes

Le ministre de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, a fait part à ses collègues des dysfonctionnements constatés dans les mairies du pays.

Le 5 septembre 2023 un conseil extraordinaire des ministres s’est tenue à N’Djaména. Plusieurs questions, dont les problèmes que rencontrent les communes ont été évoqués. C’est le ministre de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne ouvernance qui a communiqué sur ce dernier aspect.

Limane Mahamat a présenté au conseil : « les graves dysfonctionnements constatés dans les communes du Tchad. » Il s’agit particulièrement des conseils élus depuis 2012 et des comités de gestion des communes de moyen exercice pour lesquels : « la mauvaise gestion, les querelles au sein du conseil communal entravent le développement local et le bien-être des populations. » A l’issue des travaux, le quitus a été donné au ministre afin d’appliquer la loi et d’étudier les situations au cas par cas, prendre les mesures qui s’imposent afin de résoudre lesdits dysfonctionnements.