Tchad : le maire de N’Djaména strict sur les horaires de circulation de gros porteurs

La mairie de N’Djaména a décidé, de prendre des mesures strictes pour encadrer le déplacement engins lourd dans la capitale.

Senoussi Hassan Abdoulaye, le nouveau maire de N’Djaména, à travers un communiqué du 18 mars, interpelle les chauffeurs des camions gros porteurs, citernes et bennes sur la réglementation de la circulation de ces véhicules. Il rappelle que l’horaire est fixé à 23 heures et la sortie avant 6 heures du matin. Il est également interdit aux véhicules de plus de sept tonnes de circuler en journée. « Seules les bennes transportant des matériaux de construction ou des déchets sont autorisées à circuler après 9 heures du matin ». Le stationnement pour chargement et déchargement sur la voie publique est prohibé, ajoute-t-il.

Par ailleurs, le stationnement aux abords des rues des véhicules susmentionnés pour les opérations de chargement et de déchargement est également interdit.

Le lendemain, le 19 mars, le maire Sénoussi Hassana Abdoulaye s’est rendu sur le terrain, au parc municipal de Ngueli, pour s’assurer de la bonne compréhension et de l’application des nouvelles règles. Il était accompagné de son adjoint et des forces de défense et de sécurité. La délégation s’est entretenue avec les représentants des syndicats de transporteurs et des chauffeurs. Face à ces derniers, l’autorité municipale a laissé entendre que : « le désordre ne bénéficie à personne. Entendons-nous pour respecter ces mesures dans l’intérêt de la population ». Il n’a pas manqué de précisé qu’aucune exception ne sera tolérée.