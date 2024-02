Tchad : le ministère de la Santé poursuit l’enquête de couverture vaccinale

L’opération cible les enfants de 12 à 23 mois et les femmes ayant accouché depuis moins d’un an. Elle vise à protéger les populations contre les maladies évitables par la vaccination.

La première phase de cette enquête a concerné les provinces de N’Djamena, Bar El Gazal, Kanem, Borkou, Ennedi Est, Ennedi Ouest et le Tibesti s’est déroulée du 20 novembre au 23 décembre 2023.

Cette deuxième phase commencera du 22 février au 16 mars 2024 et concernera les 16 provinces suivantes: Batha, Guera, Salamat, Lac, Hadjar Lamis, Sila, Ouaddai, Wadi fira, Chari Baguirmi, Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest, Tandjile, Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Moyen Chari.

L’objectif de cette enquête est de collecter les informations relatives à la vaccination des enfants de 12 à 23 mois et les femmes ayant accouché depuis moins d’un an, afin de permettre au Ministère de la Santé Publique et de la Prévention d’améliorer les services de vaccination pour protéger les populations contre les maladies évitables par la vaccination.

Le ministère de la Santé exhorte les parents à accueillir les agents enquêteurs qui passeront de maison en maison pour vous poser des questions relatives à la vaccination des enfants et des femmes.