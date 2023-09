Tchad : rentrée scolaire, le ministère de l’Education fixe les montants des frais d’inscription

Dans une déclaration du 14 septembre, le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Moussa Kadam, rend public les montants des frais d’éducation pour la rentrée scolaire 2023-2024

Dans l’esprit et la lettre de la Loi N° 16/PR/2006 du 13 mars 2006, qui « … admet la contribution des bénéficiaires », mais aussi et surtout dans le souci de redonner une nouvelle image à nos écoles qui se trouvent, pour la plupart des cas, dans un état de délabrement criant, et présentant une image crasseuse, la 22ème session de la CONAM a estimé que pour la nouvelle rentrée scolaire qui commence, la contribution des parents d’élèves aux efforts colossaux fournis par l’Etat, puisse être un peu plus conséquente.

Ainsi, en accord avec le Bureau de la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Elèves (FENAPET) et pour mettre fin aux nombreuses supputations de ces derniers jours, il a été convenu les chiffres indicatifs ci-après :

– Pour les Ecoles Primaires en milieu urbain : 3.000 F CFA;

– Pour les Ecoles Primaires en milieu rural : 1.500 F CFA

– Pour les Collèges et lycées d’Enseignement Secondaire Général en milieu urbain : 6.000 F CFA

– Pour les Collèges et lycées d’Enseignement Secondaire Général en milieu rural : 3.000 F CFA

– Pour les Lycées d’Enseignement Technique : 15.000 F C FA.

Il est bien entendu que chaque COGES met en place un dispositif de collecte adapté à la réalité de son environnement.