Tchad : le ministère de l’Enseignement supérieur dévoile le calendrier académique 2023-2024

En vue de la rentrée académique 2023-2024, le ministre en charge de l’Enseignement supérieur, Tom Erdimi à travers un communiqué présente le calendrier des activités dans les universités.

En application de la note relative à la normalisation de l’année académique au Tchad, et dans le souci d’harmoniser les périodes de cours et d’examens dans toutes les institutions d’enseignement supérieur, le ministre demande à tous les responsables des établissements d’enseignement supérieur et à d’autres acteurs concernés d’observer le calendrier académique 2023-2024.

La date arrêtée pour la rentrée administrative est lundi 18 Septembre 2023. Et la rentrée académique le, 2 octobre 2023 à 08h00.

Premier semestre (cours et examens): du lundi 02 Octobre 2023 au jeudi 29 Février 2024.

Examens de fin du 1er semestre (normaux et rattrapages): du mercredi 03 Janvier au

jeudi 29 Février 2024. Les dates des vacances annuelles vont du lundi 1 juillet au lundi 16 Septembre 2024.