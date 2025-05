Tchad : le ministre de l’Aménagement échange avec une mission de la Banque mondiale

Le ministre de l’Aménagement du Territoire, Mahamat Assileck Halata a accordé une audience le 5 mai à cette mission dans le cadre du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N’Djamena (PILIER).

Conduite par Edouard Ereño Blanchet, Chargé du Projet PILIER à la Banque mondiale, et Mathilde Aublin, Consultante en développement urbain, cette mission a pour objectifs de superviser les activités en cours, d’accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires, de suivre les mesures d’urgence liées à la réponse aux inondations, et de simplifier ainsi que de prioriser les sous-composantes encore non entamées.

Elle vise également à assurer le suivi du programme d’interventions et à définir les prochaines étapes à entreprendre.

Il est important de préciser que le Projet PILIER, est une initiative du gouvernement tchadien visant à renforcer la résilience de la ville de N’Djamena face aux inondations et aux défis climatiques. Mis en œuvre sur la période 2020–2026, ce projet est soutenu financièrement par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars via l’Association Internationale de Développement (IDA).