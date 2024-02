Tchad : le ministre de l’Education échange avec les responsables centraux

Dans la journée du 06 février 2024, les secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs techniques du ministère de l’Education ont eu une séance de travail avec leur ministre de tutelle.

Au cours de cette rencontre, le ministre de l’Education et de la Promotion Civique, Ndolmebai Sade Njesasa a donné des orientations à ses collaborateurs, pour la bonne conduite des services. Le patron de l’éducation exhorte tous les responsables à travailler davantage afin de remettre véritablement l’école sur les rails. C Ndolmebai Sade Njesasa fait observer qu’actuellement, l’école tchadienne est sur une pente périlleuse et qu’il faut la redynamisation de synergie d’actions pour arriver à son redressement.

Enfin, le membre du gouvernement invite les responsables à être très expéditifs tout en prônant le professionnalisme administratif dans le traitement des dossiers.