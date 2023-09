Tchad : le ministre de l’Education tente d’éviter une grève des enseignants

Moussa Kadam, a reçu les membres du bureau Exécutif du Syndicat des enseignants du Tchad (SET), section de N’Djamena, le mardi 19 septembre 2023, à son cabinet.

Le ministre en charge de l’Education, Moussa Kadam convoque cette réunion quelques après que les enseignants ont menacé d’entrer en grève. D’après le service de presse du département, le membre du gouvernement a : « a exprimé la volonté de son département à œuvrer pour un dénouement heureux de la situation.»

En effet, le syndicat a produit un communiqué le 15 septembre dernier dans lequel il menace d’entrer en grève si le gouvernement ne prend pas en compte ses revendications.

Le syndicat des enseignants du Tchad revendique entre autres, le respect du pacte triennal, signé entre les syndicats et le gouvernement. Dans ce pacte social triennal, le gouvernement s’est engagé à : « payer les arriérés des frais de transport de 2016, 2017, 2018,2019 et 2020 avant 2021 et prendre des dispositions nécessaires pour payer régulièrement à termes échus les frais de transport conformément aux dispositions du Décret 567/Pr/Pm/Mfpti/2007 du 31 Juillet 2007 ; finaliser le processus de rétablissement des primes de craie et de documentation au plus tard octobre 2021 ; éviter pendant la période du pacte social, tout recours unilatéral de réduction, de suspension ou suppression des avantages acquis des travailleurs ; éviter l’affectation des responsables syndicaux et les Délégués des Personnels sous électif, sauf consentement.

Dans son communiqué le SET déplore l’inertie et le mépris du gouvernement dans sa gestion antisociale et donne un délai de deux (02) semaines, allant du 16 septembre au 02 octobre 2023 pour l’exécution des engagements.

