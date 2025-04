Tchad : le ministre Gassim Mahamat dément les accusations d’agression sexuelle

D’après une publication de ‘’Tchad Mon Pays’’, du 7 avril 2025, Gassim Chérif Mahamat, aurait agressé sexuellement la ministre nigérienne de l’Artisanat et du Tourisme, Soufiane Aghaichata Guichene, lors d’un séjour officiel au Niger à l’occasion de la 6ᵉ édition du Festival des Civilisations du Fleuve.

Les internautes tchadiens et nigériens sont secoués par une rumeur de mœurs impliquant des membres de gouvernements de leurs différents pays. Il s’agit notamment de Gassim Mahamat, ministre tchadien de la Communication, porte-parole du gouvernement et Soufiane Aghaichata Guichene, en charge du département de l’Artisanat et du Tourisme au Niger. La page « Tchad Mon Pays », auteure de la publication, avance que « plusieurs sources » auraient confirmé l’agression présumée, parlant d’un « acte qui a profondément choqué et dévasté la jeune ministre ». Aucune preuve n’a cependant été fournie à l’appui de ces affirmations

En réaction, le ministre tchadien a publié un démenti formel, qualifiant ces allégations de « manipulation malveillante » et de « campagne de désinformation ». « Ces accusations, dénuées de tout fondement, relèvent d’une volonté manifeste de nuire à mon image, de porter atteinte aux institutions de la République et de compromettre les relations diplomatiques entre la République du Tchad et la République sœur du Niger », a-t-il déclaré.

Pour Gassim Chérif Mahamat il s’agit d’un « acharnement gratuit et irresponsable ». Le jeune ministre déplore le contenu de cette publication qui selon lui, constitue une atteinte non seulement à sa dignité, mais également à celle de son homologue nigérienne. Il a annoncé se réserver le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et relais de ces accusations.

De son côté, la ministre nigérienne Soufiane Aghaichata Guichene a également rejeté les allégations publiées sur les réseaux sociaux. « Ces propos sont totalement faux, diffamatoires et portent gravement atteinte à mon honneur, à ma dignité et à mes fonctions ». Elle se réserve, elle aussi, le droit d’engager des poursuites.