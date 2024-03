Tchad : le patron des douanes à Bongor après la confrontation sanglante

Le directeur général des Douanes et Droits Indirects, Ousman Brahim Djouma a effectué le déplacement de Bongor suite à l’évènement tragique causant la mort de 2 jeunes et une dizaine de blessés.

Dans la nuit du dimanche 24 au samedi 25 mars 2025, une confrontation a opposé les populations de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Est aux agents de la douane. D’après le récit d’Alwihda Info, un douanier en faction devant la barrière aurait tiré mortellement sur le fraudeur après une altercation. En grogne, la population s’est mobilisée pour saccager et incendier le bureau de la douane ainsi qu’un véhicule douanier.

Alerté, directeur général des Douanes et Droits Indirects, Ousman Brahim Djouma a appelé au calme et a, immédiatement ordonné une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. « Des mesures sévères seront prises contre les douaniers impliqués. Moi-même, je descendrais sur le terrain dans les heures qui suivent pour observer de plus près la situation », a signalé le patron de cette institution.

Le lundi 25 mars 2024, Ousman Brahim Djouma s’est rendu à Bongor pour constater de visu les pertes enregistrées et présenter ses condoléances aux familles des victimes. Il était accompagné par le gouverneur de la province du Mayo kebi Est, Seid Boch.

« Nous sommes venus assister les blessés admis à l’hôpital, compatir avec les parents des victimes et demander à la population de prendre soin des biens de l’Etat; la destruction des édifices publics, ne règle rien et fait reculer le pays. Nous allons prendre des mesures appropriées pour que ces genres d’événements malheureux ne se reproduisent plus » a indiqué le chef de la délégation.

Par ailleurs, le directeur général des Douanes et Droits indirects, déplore, les interprétations et les stupéfactions suite de l’événement malheureux.