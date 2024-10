Tchad : le Premier ministre prend part au 25ème Sommet de la CEEAC en Guinée équatoriale

Le 25ème Sommet des chefs d’États et de gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) est couplé au 41ème anniversaire de cette institution régionale.

Il s’ouvre ce 18 octobre et réuni les chefs d’États et de gouvernements de la CEEAC, ainsi que des ministres des Affaires étrangères et divers experts. Ce rendez-vous fait suite à plusieurs semaines de réunions préparatoires et vise à renforcer la coopération régionale dans divers domaines.

À son arrivée à l’aéroport international de Malabo, le Premier ministre tchadien, Allah-Maya Halina a été accueilli par son homologue équato-guinéen, Manuel Osa Nsue, et l’ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale, Zakaria Fadoul Kitir.

Après les échanges de civilités, le cortège du Premier ministre s’est dirigé vers Sipopo pour l’inauguration d’un nouveau centre commercial, un projet jugé essentiel pour le développement économique de la Guinée équatoriale.

Les travaux du sommet annoncent des discussions sur des questions pour l’avenir économique et politique de la région.