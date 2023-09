Tchad : le président de transition décrète l’éradication de la mendicité infantile

Mahamat Idriss Deby Itno, a signé le 7 septembre 2023, un décret portant création et attributions de l’initiative présidentielle pour l’éradication de la mendicité infantile (IPEMI) au Tchad.

Cette mesure entre dans l’exécution des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.

L’IPEMI est rattachée à la présidence de la république, avec pour missions de coordonner les actions de lutte contre le phénomène des enfants de la rue ; d’enclencher et superviser le processus d’éradication du phénomène des enfants de la rue. Et de concevoir et mettre en œuvre un plan d’intervention en faveur des enfants mouhadjirinees, protéger et encadrer ces enfants et assurer leur réinsertion sociale.