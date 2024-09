Tchad : le projet de loi relatif à la gouvernance des sociétés à participation publique adopté

Les conseillers nationaux ont examiné et adopté ce lundi 23 septembre 2024, le projet de loi relatif à la gouvernance des sociétés à participation publique.

Ce projet de loi a été défendu par le ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir HAMID Nguilin et la ministre Secrétaire générale du gouvernement Ramatou Mahamat Houtouin. Il est subdivisé en quatre titres, s’articule autour de 69 articles est adopté par la représentation nationale par 148 voix Pour, 1 Contre et 4 Abstentions.

Dans la discussion générale, les Conseillers Nationaux ont soulevé le problème de gestion et d’indépendance des entreprises, la mauvaise gestion financière, la nomination des dirigeants qui ne réponde pas aux critères. D’autres se sont penchés sur la santé financière des sociétés tchadiennes, le contrôle de ces dernières et les relations entre les dirigeants des sociétés d’État, les ministres et certains Présidents du Conseil d’Administration.

« Répondant aux préoccupations des Conseillers Nationaux, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin rassure la représentation nationale que la transparence sera de mise », renseigne le conseil.

Il est à noter que le Tchad compte 20 sociétés à participation publique qui contribuent au PIB du pays. Cependant, ces dernières souffrent d’énormes problèmes de gouvernance et c’est pour faire face à ces maux que le gouvernement a initié ce projet de loi.