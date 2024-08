Tchad : les Emirats Arabes Unis viennent en aide aux sinistrés des inondations

Un don des Émirats Arabes Unis, destiné aux victimes des inondations a été réceptionné le dimanche 4 avril 2024, par la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires

Composé de vivres et non vivres, ce don octroyé par les Émirats Arabes Unis est principalement destiné aux victimes des inondations, après les grosses pluies de ces derniers jours. Selon l’ambassadeur des EAU au Tchad, SEM. Rachid SEÏD ACHAMSI, ce geste témoigne de l’attachement des autorités émiraties au peuple tchadien et aux relations séculaires qu’entretiennent son pays et le Tchad.

Recevant ce don, la Ministre Fatimé Boukar Kossei a tenu à exprimer toute la gratitude, aux Émirats Arabes Unis pour ce geste qui soulagera de nombreuses familles plongées dans le désarroi.