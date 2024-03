Tchad : l’ITRAD ouvre la 3ème édition des journées portes ouvertes

En partenariat avec le Programme Suisse Transpro, l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) a lancé le 6 mars la 3ème édition des journées portes ouvertes.

Cette édition est placé sous le thème « Technologies et Innovations pour une production agriculture résiliente face au climat ». Cet événement organisé conjointement par le ministère de la Production et de la Transformation Agricole à travers L’ITRAD et le programme suisse TARSPro, ouvre la porte aux foires Semencières, l’innovation Agronomique

Dans son discours de lancement le ministre d’État Tom Erdimi, laisse entendre, que les investissements dans l’agriculture jouent un rôle fondamental dans l’éradication de la faim, contribuent sous diverses formes dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et permettent de relancer l’économie.

Pour le membre du gouvernement, l’avenir de l’agriculture tchadienne se trouve dans la recherche agronomique, l’innovation et le renforcement des capacités des acteurs du monde rural.