Le 10 octobre 2024, le ministère de la Santé Publique du Tchad a reçu un important don de l’UNICEF, soutenu financièrement par l’Alliance GAVI et la Banque Mondiale.

Ce don comprend 48 véhicules et 500 motos, visant à améliorer la mobilité des équipes de santé dans le pays. Cette initiative vise à renforcer l’accès aux services de vaccination, en particulier dans les zones les plus reculées. Les nouveaux moyens de transport permettront non seulement d’assurer la distribution efficace des vaccins, mais aussi d’améliorer la supervision des activités dans les centres de santé par les équipes des districts.

Dr Marcel S. Ouattara, représentant de l’UNICEF, a souligné l’importance de ce soutien pour réduire le nombre d’enfants non vaccinés et a exprimé sa gratitude envers le gouvernement tchadien pour sa collaboration.

Le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a également évoqué le rôle central de la vaccination dans le cadre de la réforme du système de santé initiée par le Président Mahamat Idriss Deby Itno. Il a invité les structures bénéficiaires à utiliser ces ressources de manière efficace pour transformer le système de santé, tout en répondant aux défis actuels, notamment l’afflux de réfugiés soudanais.