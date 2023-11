Tchad : Mahamat Idriss Deby accorde une audience au chef de bureau de l’ONU

Abdou Abarry, représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale reçu le 16 novembre par le président de transition, Mahamat Idriss Deby.

Le diplomate onusien et le chef de l’Etat ont échangé de la conduite de la transition et la situation humanitaire dans l’est du pays, suite à l’afflux des réfugiés soudanais. « Il remercie et encourage le Tchad pour l’accueil des réfugiés sur son sol et apprécie le processus référendaire en cours. »

D’après la présidence, Mahamat Idriss Deby Itno a partagé les détails franchis jusqu’à présent dans le processus de transition, marqué à l’heure actuelle, par les préparatifs du réferendum constitutionnel : « en insistant sur les défis et les progrès réalisés.