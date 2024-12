Tchad : Mahamat Idriss Déby désormais maréchal

La cérémonie de distinction du chef de l’Etat tchadien a eu lieu samedi 21 décembre 2024, dans la cour du palais présidentiel à N’Djamena.

Après son père, Mahamat Idriss Déby revêt l’uniforme de la plus haute distinction du Tchad à seulement 40 ans. C’est vêtu d’un uniforme bleu et or et écharpe aux couleurs du Tchad sur le corps, bâton étoilé à la main, casquette et lunettes de soleil, que Mahamat Idriss Déby était assis sur un fauteuil rouge au bout d’un tapis rouge.

Après avoir reçu les attributs de maréchal, le chef de l’Etat tchadien a pris la parole et dresse sa vision pour son pays. « Je demeure convaincu que cette élévation, loin d’être un simple symbole, apparaît comme un réel motif d’encouragement à poursuivre mon combat pour un Tchad débarrassé des tares qui freinent son progrès et développement. »

C’était en présence de Goukouni Wedeye, ancien président de la République, Jean-Bernard Padaré, président du Conseil constitutionnel, de plusieurs ministres et diplomates, et du président du CNT, Haroun Kabadi.