Tchad : Mahamat Idriss Deby reçoit en audience le secrétaire exécutif du CILS

Le président tchadien, par ailleurs, président en exercice du Comité Permanent Inter Etats de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel s’est entretenu ce 21 octobre avec le secrétaire exécutif de l’institution.

Les échanges entre Mahamat Idriss Deby Itno et Abdoulaye Mohamadou étaient axés sur les préparatifs du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du CILS et du Forum de haut niveau sur le pastoralisme au Sahel en lien avec la Déclaration de Nouakchott, adopté il y a dix ans. D’après le service de communication de la présidence tchadienne, c’est à titre informatif que le secrétaire exécutif y est.

La même source indique, le secrétaire exécutif du CILSS a également fait un point sur le fonctionnement de l’organisation, ses projections ainsi que l’état des lieux de son partenariat avec le Tchad

Créé en 1973, le CILSS œuvre principalement dans le renforcement de la sécurité alimentaire, la lutte contre la dégradation des terres et la gestion des ressources en eau dans cette région particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. Mais comme si cela ne suffisait, ces dernières années, les terroristes s’y sont installés, aggravant la détérioration de l’environnement et des conditions de vie des populations, déjà précaires.