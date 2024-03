Tchad : Mahamat Saleh Annadif participe à la 24eme session du conseil des ministres de la CEEAC

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l’Étranger, Mahamat Saleh Annadif a pris part à ces travaux le 7 mars à Malabo en Guinée Équatoriale.

La capitale de la Guinée Équatoriale a réuni des membres de gouvernements de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), pour la 24eme session du conseil des ministres. Cette assise est préparatoire à la conférence des chefs d’État et de Gouvernement qui aura lieu le samedi 9 mars.

Au cours de la réunion, le conseil des ministres a examiné le rapport d’activité de la Commission de la CEEAC, qui comportait plusieurs points, notamment la coopération politique, la paix et la sécurité, la coopération économique, financière et monétaire, l’aménagement du territoire et les infrastructures, la promotion du genre, le développement humain et social, l’environnement, les ressources naturelles, l’agriculture et le développement rural, ainsi que la poursuite de la réforme et de la gouvernance de la Commission.