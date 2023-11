Tchad : Mahamat Saleh Annadif prend part à la 15ème édition du Forum MEDays

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération internationale, est à Tanger au Maroc où il prendra part à la 15ème édition du Forum MEDays.

C’est à travers un communiqué produit dans la soirée du 14 novembre que le ministère annonce la nouvelle. Cette édition placée sous le thème : « Polycrise, Polymonde » se déroulera du 15 au 18 novembre 2023. Sont attendus le Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil Paix et Sécurité de l’Union africaine ainsi que les Communautés Economiques Régionales,

A cet effet, des thématiques liées aux investissements, au développement durable en Afrique, à la protection de l’environnement, à l’énergie, au séparatisme, au terrorisme et ingérence en Afrique, seront abordées.

Le chef de la diplomatie, représentant du Tchad, animera en session plénière d’ouverture, le 16 novembre, le sous-thème : « séparatisme, Terrorisme, Ingérences et Instabilité politique en Afrique: Sortir de ce terrible nexus fataliste » et participera entant que panéliste à la table-ronde dont le thème central est: « quelles stratégies pour mieux faire face aux multiples crises actuelles et construire la souveraineté stratégique de l’Afrique ».