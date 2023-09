Tchad : Mahamat Saleh Annadif prend part aux travaux sur la réponse humanitaire

En marge des travaux de la 78ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, le ministre des Affaires Étrangères Mahamat Saleh Annadif a a pris part à un panel de haut niveau sur la réponse humanitaire et de développement intégré.

Pour le chef de la diplomatie tchadienne, les crises politiques, sécuritaires et humanitaires dans les pays voisins du Tchad, exacerbées par les menaces terroristes et les effets néfastes des changements climatiques, de la conjoncture économique mondiale et de la pandémie de COVID-19, sont autant d’exemples illustratifs de cette complexité. Le décès soudain de l’ancien président, le Maréchal Idriss Déby Itno, a également suscité des inquiétudes quant à la stabilité de la région du Sahel.

Mahamat Saleh Annadif, ajoute que malgré ces défis, le Tchad a pris des engagements solides pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable. Le pays a adopté le Plan national de développement 2017-2021, prolongé jusqu’en 2023, et est en phase d’adoption politique de son plan pour la période 2024-2026.

La crise politico-militaire au Soudan, déclenchée depuis le 15 avril 2023, a eu également un impact grave sur la situation économique, sécuritaire et humanitaire du Tchad entraînant un afflux massif de réfugiés et de retournés tchadiens en provenance du Soudan.

Les efforts du gouvernement tchadien pour assurer la sécurité et maintenir l’ordre en réponse à la crise au Soudan ont coûté plus de 15 milliards de francs CFA, puisés sur les ressources propres du pays, initialement destinées à contribuer à la réalisation du plan national de développement, a-t-il rappelé.

Il est crucial que les partenaires internationaux concrétisent les engagements pris afin de soutenir le Tchad dans la réalisation de ses objectifs de développement durable. Sans leur soutien, il sera difficile, voire irréaliste, de progresser dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030, a déclaré le ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères, l’Amb. Mahamat Saleh Annadif.