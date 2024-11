Tchad : Opération zéro mendiant, 645 mendiants rapatriés

Sous la supervision de Benguela Guidjinga, président du Comité Interministériel chargé de la lutte contre la mendicité, 645 mendiants étrangers ont été expulsés de N’Djaména à partir du pont de Ngueli le 14 novembre.

L’opération, baptisée « Zéro Mendiant », s’inscrit dans une série de mesures prises par le gouvernement tchadien pour éradiquer la mendicité et sécuriser les espaces publics. Selon le ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, Ali Ahmat Aghabach, également président de la Coordination ministérielle de Lutte contre la mendicité, cette initiative vise à préserver l’ordre public et à moderniser la capitale en éliminant ce phénomène qui perturbe la vie urbaine.

Le rapatriement des 645 mendiants étrangers, principalement originaires de pays voisins, s’est déroulé sous surveillance es autorités. Des responsables du comité interministériel, des représentants des ambassades concernées, ainsi que des chefs des communautés d’origine des mendiants.

Les autorités ont insisté sur le fait que ces mesures respectent le cadre légal du Tchad, où la mendicité est considérée comme un délit, conformément au code pénal en vigueur. « Ce rapatriement est une réponse à une problématique qui a longtemps perturbé la tranquillité publique et l’ordre social. Nous ne tolérerons plus la mendicité dans nos rues », a déclaré Ali Ahmat Aghabach lors de l’événement.