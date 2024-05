Tchad-présidentielle : la Conseil constitutionnel confirme la victoire de Deby

C’est acté, Mahamat Idriss Deby Itno est définitivement le président élu de la présidentielle du 6 mai. Le Conseil constitutionnel, a proclamé le 16 mai 2024 les résultats définitifs.

Après avoir géré la transition pendant trois ans, Mahamat Idriss Deby est élu par la voie des urnes. Il a été proclamé président de la République du Tchad le 16 mai 2024 avec 61% de suffrages par le Conseil constitutionnel. Il devient ainsi le tout premier président de la Vème république au Tchad. Il est talonné par Succès Masra, 18,54% ; Pahimi Padacké Albert occupe la 3ème place avec 16,93 %.

Rejet des requêtes

Les requêtes introduites par les Succès Masra et Pahimi Padacké Albert ont été rejeté par le Conseil constitutionnel. Ils demandaient respectivement l’annulation totale et partielle des résultats de l’Agence chargée de la gestion des élections.

Le conseil a jugé : « mal fondé » la requête de Succès Masra. Néanmoins, le président des Transformateurs a de manière voilée pris acte des résultats et appelé ses militants au calme et à l’apaisement. « Ne cédez à aucune provocation de ceux qui veulent provoquer pour endeuiller les innocents. Car c’est au nom de la vie que nous sommes engagés depuis le premier jour, et la vie de chaque tchadien est sacrée » ; déclare Succès après la proclamation des résultats.

La proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 6 mai par la Cour constitutionnel, marque la fin d’un processus et l’ouverture de la période post-transition.