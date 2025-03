Tchad : problèmes d’eau et d’électricité à Abéché Passalé Kanabé mobilise les acteurs clés

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie Passalé Kanabé Marcellin, en mission à Abéché, a tenu une rencontre ce 7 mars 2025 avec le personnel de la Société Nationale des Eaux (STE), de la Société Nationale d’Électricité (SNE), ainsi que les responsables de la société privée 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡 et les conseillers communaux.

Les échanges ont porté sur la gestion des secteurs de l’énergie et de l’eau à Abéché, ainsi que les difficultés rencontrées. Les parties prenantes ont aussi abordé des questions techniques et de formuler des propositions pour surmonter les obstacles identifiés. Le ministre a insisté sur la nécessité d’organiser régulièrement des réunions techniques coordonnées entre les acteurs concernés par la gestion de l’eau et de l’énergie.

Les contraintes liées à l’augmentation de la production d’eau, qui devrait passer de 6 000 m³/j actuellement à 30 000 m³/j à l’issue des travaux du projet BITHEA 2, ont également été évoquées, tout comme la régularisation des situations irrégulières de certains agents de la STE.

Concernant la société 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡, confrontée à des difficultés de production, le ministre a demandé qu’une mission composée de techniciens de son département, de l’ARSE et de la SNE soit mise en place pour analyser la situation et apporter des solutions concrètes. Cela permettra à la société d’injecter les 5 Mégawatts sur le réseau de la SNE, conformément aux termes du contrat.