Tchad : RAY’S KIM EDM nommé au Conseil National de Transition

De son vrai nom, Djarabé Kimassoum, Rays Kim EDM le porte-parole des Transformateurs, a été nommé conseiller national de transition.

Il siègera désormais à l’Hémicycle de l’Assemble nationale jusqu’à l’organisation des prochaines élections législatives. L’artiste musicien de profession a été nommé par décret N°0027/PT/2024 du 26 janvier 2024. Rays Kim EDM est un soldat de la première heure du parti, Les Transformateurs dont le leader est l’actuel, Premier ministre de transition Succès Masra.

Djarabé Kimassoum est l’un des rares jeunes restés fidèle à Succès Masra dans les moments d’incertitude. Au cours des manifestations du 20 octobre il a été donné par mort par plusieurs médias et réseaux sociaux après être atteint par balle. Le nouveau conseiller national se profile comme un jeune engagé pour le changement du Tchad. Depuis son engagement en politique, plus précisément dans les rangs du parti Les Transformateurs, il a bénéficié de la sympathie de plusieurs jeunes tchadiens du pays et de la diaspora. Rays Kim EDM est perçu comme le porte-parole du peuple assoiffé de justice et d’égalité

Suite à l’annonce de sa nomination au Conseil national de transition, plusieurs internautes ont publié des messages de félicitations sur différentes plateformes.

Les autres conseillers bénéficiant du même décret sont entre autres, Seffadine Mahamat Adoum; Ordjei Abderahim Chaha; Izadine Ahmat Tidjani ; Djasrabe Kimassoum; Claudia Moh-Ndomal Hoinathy et Boukhari Al-hadj Ousmane Bouladi.