Tchad : Reprise des cours dans  lycées Félix éboué 1 et 2

Ce mardi 26 décembre 2023, les enseignants grévistes des lycées Felix Eboué 1 et 2 ont décidé de retourner dans les salles de classe pour dispenser les cours aux élèves.

La reprise timide des cours a été constatée ce mardi dans certains établissements au Tchad. En effet, les enseignants du lycée Felix Eboué 1 et 2 réunis en assemblée générale le 23 décembre dernier, ont décidé de la reprise des cours ce mardi 26 décembre 2023.

Ces derniers soucieux de l’avenir des élèves, ont décidé après examen minutieux de la situation qui prévaut et perdurent ont entrepris plusieurs démarches pour que cette reprise des cours soit effective. Ils ont procédé notamment à l’appel des élèves du premier et du second cycle à reprendre le chemin des classes.

Les enseignants ont également mis sur pied d’un comité de réflexion concernant cette crise. Rappelons que, c’est depuis le 2 novembre 2023, que ces enseignants revendiquent, entre autres, le remboursement des indemnités amputées lors des 16 mesures d’austérité en 2016 et les effets financiers des avancements.