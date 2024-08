Tchad : soutien des élites de la province du Lac aux victimes de l’incendie de la poudrière

La ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Fatimé Boukar Kossei a reçu le 05 août, des dons des élites et ressortissants de la province du Lac ainsi que des femmes membres des organisations féminines.

Ce sont des actes de générosité visant à soutenir les victimes de l’incendie de la poudrière, survenu le 18 juin dernier. Une équipe de la province du Lac, conduite par le secrétaire général provincial, Goussou Cheick Boubou, a répondu à l’appel du ministère en charge de la Solidarité, à travers la Semaine dédiée aux victimes. Une enveloppe a été remise au nom de la province.

Même élan de solidarité de la part des femmes membres des organisations féminines. Pour la représentante Achta Adoum Bichi, il s’agit d’un geste de cœur pour encourager le ministère dans cette noble initiative et voler au secours des victimes.

En son nom, au nom de son département et de celui des victimes, la ministre Fatimé Boukar Kossei a remercié toutes les bonnes volontés qui ont promptement réagi et fait preuve de solidarité. Elle n’a pas manqué de lancer, une fois de plus, un vibrant appel aux institutions et personnes de bonne volonté à emboiter le pas.