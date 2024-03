Tchad : Succès Masra de retour à N’Djaména après une tournée occidentale

Après une tournée de travail aux Etats-Unis et en France, le Premier ministre de transition, Succès Masra est de retour au bercail. Il a regagné N’Djaména dans la soirée du mercredi 6 mars 2024.

Cette tournée a permis au chef du gouvernement de discuter avec les partenaires techniques et financiers, ayant abouti à la signature des conventions pour des solutions énergétiques, économiques et de l’éducation.

Le premier ministre, Succès Masra a été accueilli à l’Aéroport international Hassan Djamous de N’Djaména, par le ministre d’État à l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à l’Innovation, Tom Erdimi, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Mahamat Charfadine Margui, ainsi que quelques membres de son cabinet.